Youtube頻道《Auto Guyx Relation拍車男》是一個專門介紹汽車的香港頻道，在「地獄停車場」單元中挑戰過不少地形奇特的停車場，而他們近日就打算以特斯拉Model Y來征服香港人公認的停車地獄「伊利停車場」。光從狹小的入口就可以看出，此次的挑戰肯定不簡單，不僅入口寬度窄，對面巷弄的路寬也很窄，使得兩者之間形成直角難以轉彎，駕駛必須前後來回調整好幾次才終於進場，但這不過只是剛開始而已。

從入口就可以看出此次挑戰絕對不簡單。（圖／翻攝自Youtube）

好不容易進入以後，駕駛便面臨到第二道難關，車道十分狹窄，僅容得下一輛車通過，即使光線昏暗還是可以看到牆上有許多刮痕，能看出不少車主在這邊就已敗北，但駕駛卻勇往直前，依靠嫻熟的技巧繼續前進，往上爬到更高的樓層，可是上樓的坡道和車道也是同樣幾乎呈現直角，左右兩側的寬度也不夠充裕，只要稍微不注意就可能和牆壁發生摩擦，而特斯拉Model Y的車體幾乎把整個車道佔滿，後輪甚至已經把坡道用到極限，但最可怕的還是前前後後的位置調整也快把耐心磨到極限了。

在伊利停車場中，離場比入場更難。（圖／翻攝自Youtube）

你以為這已經是最艱難的關卡了嗎？那你就錯了，比入場更難的就是「離場」，號稱「出去比進來更難」的伊利停車場真的是所有香港駕駛的噩夢，原因是出口的寬度實在太窄，能調整的幅度幾乎可以說是零，只有碰撞還算是運氣好，更差的可能直接車頭卡住出不來。後來拍攝團隊也遇到月租用戶大方傳授離場秘訣，原來可以利用倒車方式，先將車尾倒上斜坡，車頭就會正對著出口，視野也會更加廣闊，不得不佩服這些月租用戶竟然還能在如此險惡的環境下繼續停車，果然是熟能生巧。