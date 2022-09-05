李姓愛媽在桃園市觀音區、新北市新店區設有狗場，飼養上百隻狗，卻被民眾揭發不當飼養情事，新北市動保處出手稽查，除祭出罰金，也會依法將她移送法辦，李女無法接受，盼撤告撤罰，今日下午更到新北市政府前廣場，爬上三樓高遮雨棚，表達不滿，所幸最後消防人員將其救下送醫，穩定情緒。

據了解，李女在桃園經營的狗場被爆料不當飼養，有母犬未絕育而懷孕，園區附近還被發現大量犬隻遺骸，初估數十隻狗喪命。近日她將132隻狗轉移至新店區，新北市動保處獲報，緊急前往稽查，沒入132隻狗列管造冊，並預防性投藥。

動保處稽查後，先開罰20萬3千元，並將依動物保護法、動物傳染病防治條例，將李女送辦，李女知曉後無法接受，不只多次私下傳訊給動保處長楊淑方表達不滿，今天下午更到新北市政府前廣場，爬上三樓高遮雨棚，坐在邊緣表達不滿。

警方巡邏時，發現坐在遮雨棚上的李女，遂出動30多名人員及雲梯車、救護車救援，並架起充氣床，楊淑方也到場溝通勸說，李女過程中面露痛苦且情緒激動，所幸最後警消透過雲梯車，在下午3時37分接觸到李女，並於41分救至地面，45分送上救護車，送往雙和醫院就醫。

動保處表示，李女主要訴求是，無法接受被列為黑名單，終身不得再飼養及認養，也認為開罰過高，希望撤告撤罰；動保處說，現在首要做的事是照顧犬隻，穩定李女情緒也是優先考量，呼籲外界給予空間。

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