主演李昇基（左起）李世榮、金瑟琪、吳東民今一同出席記者會宣傳。（friDay影音提供）

由李昇基、李世榮主演的新韓劇《依法相愛吧》今舉行記者會，是兩人繼《花遊記》之後相隔4年多再度合作的韓劇，劇本改編自超過400萬點擊數的人氣同名網路小說，故事描述被稱為怪物天才之前任檢察官兼現職包租公的金正浩（李昇基飾），與暗戀17年的知己怪咖律師金宥利（李世榮飾），在既是法律事務又是咖啡店的「Law Cafe」裡，展開了1場心動指數最高的法律界羅曼史。

對於大眾最好奇的「相隔4年再度合作之感想」，李世榮笑著表示和之前相比，這次兩人間的關係發生了很大的變化，自己在前作中只是個住在李昇基家裡被欺負的殭屍，但這回在本劇中男方卻是毫無保留地表達愛意，因此感到很幸福，並稱讚對方「好像比當時更帥了」。李昇基則笑著稱讚李世榮表現出了很棒的正能量，雖然同時要演浪漫喜劇又要背很多法律相關台詞，但女方從沒露出疲憊的神色過，讓自己感到非常敬佩。

李昇基在本劇先前釋出的花絮中曾提到，自己演戲多年這次終於如願演出「師字輩」的法律人，但在記者會被再度提及此事時，卻自爆雖然是圓夢了，但自己其實對於法律相關知識「什麼都不懂」。李世榮則自承這次想呈現出之前都沒讓觀眾看到過的衝動易怒、瘋瘋癲癲、四次元、時尚瘋子等樣貌，笑稱：「從出生開始就準備了這個角色的氣質，應該準備了31年左右。」friDay影音新戲《依法相愛吧》9月5日起每周一、二晚間10點半與韓國同天更新。