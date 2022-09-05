隨著許多國家與地區相繼放寬入境觀光政策，國旅也一齊復甦，線上旅遊業者業績也增溫。Trip.com表示，將於明天（9月6日）上午十點起，再次推出優惠慶祝中秋節來臨。

Trip.com指出，用戶在6日（周二）上午10時至8日（周四）晚間11時59分期間登入Trip.com歡慶中秋活動頁面，就會看到眾多優惠好康，包括超低價飯店、快閃票券下殺獨家價格與買一送一優惠、以及天天發送限量飯店優惠代碼。

Trip.com指出，快閃活動期間，用戶可於活動頁面以超優惠價格搶購多家豪華熱門飯店。此外，士林萬麗酒店、圓山大飯店、台北萬豪酒店等，都將推出超值優惠。

除飯店輕旅行外，Trip.com更為用戶精選了多個當地體驗優惠，讓你暢遊超人氣樂園或是來趟外島半日遊，活動期間，每天中午12時起，用戶有機會搶購低至新台幣499元的超值優惠價與買一送一體驗，包括如台中麗寶樂園門票包含免費搭乘全台最大摩天輪「天空之夢」、宜蘭龜山島登島半日遊、基隆嶼登島＋繞島＋燈塔三合一行程等。

若沒有看到心儀的飯店？Trip.com表示，活動期間每天晚上8時，Trip.com將於活動頁面上限量發放飯店優惠代碼，最高可以折新台幣999元，境外飯店也適用。