面對環境領域的各項重要議題，除了既有的氣候財務揭露建議（TCFD）準則外，自然相關財務揭露建議準則（TNFD） 於2022年發布由金融機構、多國政府、非營利組織共同草擬的初稿，預計在2023年發布最終框架。

TNFD目前已獲得聯合國、G7集團、G20等國際組織支持，目標是為組織制定共通衡量自然相關風險管理和機會的揭露框架，協助組織評估營運環境現況，並擬定策略以因應不斷變化的自然相關風險和機會，促進全球資本市場對自然界創造正面價值。

為了讓更多的金融機構及企業了解國際TNFD的先導專案實務作法，同時也向聯合國TNFD小組反映我國當地情形，安永聯合會計師事務所日前與世界自然基金會（WWF）共同舉辦工作坊，除邀請我國各大金融機構外，也邀請國立台灣大學生物多樣性研究中心邱祈榮主任致詞與分享專業觀點。安永也於TNFD核心概念之外，透過案例說明應如何結合TNFD評估組織營運現況並提升在自然相關風險的營運韌性，協助金融機構檢視投融資組合的自然資本風險。

TNFD已制定與TCFD發布的氣候相關建議有密切關聯度的初步beta版揭露建議，提供企業一致性揭露架構，鼓勵早期採用者迅速調整並整合氣候與自然風險管理與揭露，這些建議有助於將永續性揭露納入財務報告中。

安永聯合會計師事務所氣候變遷永續發展服務與ESG諮詢服務負責人曾于哲表示，在TNFD框架下，企業可採取四大行動，像是進一步了解對自然的重大相關依賴性和影響、審查自然相關風險與機會的現有治理結構。

識別並了解公司對自然最重大的影響和依賴度，以及它們在公司的營運和價值鏈中的位置，評估公司的風險機會、確定目標、策略和資源，以採取行動。