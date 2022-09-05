8月外匯市場波動，央行進埸調節，致外匯存底連2個月下滑，央行外匯局長蔡炯民表示，國際美元在全球央行會議後進一步轉強，央行9月仍然持續在外匯市場調節！央行並沒有放手：此波新台幣貶值主要和外資匯出連動性較強，和中美利差關係較小！

111年8月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計5,281億美元，約當外匯存底97%。

蔡炯民表示，8月美元指數上揚2.64%，而其他各主要國家貨幣都呈貶值，歐元貶值1.78%,英鎊貶值4.25%,日圓貶值3.95，人民幣貶值2.2%。

蔡炯民表示，8月外資本金加盈餘匯出約80億美元，主要是7月和8月都是股利發放熱季，但8月外資股利匯出比7月少。股市會間接影響到匯市表現！估外資今年匯出金額也約當今年在台股賣超金額！外資今年已賣超台股逾兆元新台幣。但，今年以來新台幣相對非美貸幣仍是強的！

根據央行資料，中國到7月底外匯存底3兆1070億美元，仍居全球最大，日本1兆2026億美元，居第2；第3為瑞士8870億元。台灣穩居第4大，印度8月公布外匯存底金額為4986億美元，居第5。