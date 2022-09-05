共信-KY(6617)今(5)日下午舉行法說會，PTS302肺癌新藥可望在2022年第3季底或第4季拿到大陸藥證，總經理林懋元說，未來的藥品銷售將先鎖定30家核心醫院做為第一階段的目標市場，取得藥證隔年銷售目標為4.3億元人民幣。

林懋元指出，中國大陸三甲醫院有2000家，對肺科、內視鏡較為純熟的約有800家，未來的藥品銷售將以當年執行臨床試驗的16家三甲醫院做為種子醫院，鎖定30家核心醫院做為第一階段的目標市場，也會再選出另外100家三甲醫院做為第二階段的目標市場，開始搶攻年銷售額達新台幣百億元以上的肺癌中央型氣道阻塞治療商機，3~5年希望能打入800家。

目前一針定價約8000人民幣，一個療程需要4劑，收費大約3.2萬人民幣，每年若以500例來推估，取得藥證隔年銷售額將達4.3億人民幣，上市3~5年，銷售額可達25.6億人民幣(約台幣百億元)。在選擇代理商方面，目前是將中國大陸市場分成四區，各區的代理商都在洽談之中，若順利談定代理合約，可望很快的看到代理保證金進帳。

林懋元說，大陸藥證拿會到手後，將加速全球的布局，計劃會先朝認可大陸藥證的東南亞切入，包括泰國、馬來西亞及新加坡等六國。另一方面也將加速癌症新適應症的開發，這包括公司早期已經有初步臨床成效的乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌等常見癌症；而治療罕見腺樣囊性癌的美國IND將在2023年上半年提出申請，以提高公司在國際市場的能見度；而用來緩解惡性胸腔積液的臨床試驗也會很快的提出申請。