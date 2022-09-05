資安服務廠商安碁資訊(6690)自結111年8月合併營收新台幣1.29億元，和110年同月相較，年增 108.54%，累計前八個月合併營收共計10.01億元，年增98.05%，營收再創歷史新高。安碁資訊透過併購宏碁雲架運架構(.acer eDC)後，整合雙方人力與技術能力，聚焦在企業的資安服務量能，營運績效有明顯的挹注效應。因應企業上雲的趨勢，如何善用雲端管理服務商(MSSP)所提供的平台及多樣的工具，架構安全完善和符合需求的雲端環境，確保雲端基礎架構(IaaS)組態設定及管理方式安全有效率，是目前多數企業面臨的重要問題。

安碁資訊在併購宏碁雲架構後快速整合雙方資源與技術人員分工，建構雲端安全監控中心(Cloud SOC)，透過宏碁雲架構建構雲端原生功能的資安監控機制所建立的Cloud SOC，監控雲端各種資安設備被刺探的行為，將監控的日誌資料所觸發的「事件」進行彙整，再將「事件」遞送轉交給安碁資訊地端的安全監控中心(SOC)進行關聯分析，進而比對雲、地所發生的資安事件關聯，雲端日誌不落地，節省大量日誌下載的網路傳輸費用， 建立雲地監控中心混合互相回饋循環機制，累積在資安監控中心(SOC)技術卓越的領先地位。

宏碁雲架構於今年8月在台灣微軟年度合作夥伴大會獲頒「微軟年度最佳 Security 合作夥伴」，雙方攜手佈局Cloud Security市場，合作推出Cloud-SOC TDRS (THREAT DETECTION & RESPONSE SERVICES)威脅偵測與回應服務來服務台灣市場的用戶，提供客戶在雲端安全一站式的解決服務方案。

隨著資安市場需求的蓬勃興起，資安同業和新進業者的投入競爭，面對企業客戶對資安產品或服務形態變更的需求，安碁資訊強調：為了提供企業在資安防禦前、中、後的整合服務，持續專注在企業資源與技術能力的整合優化，將差異化轉為優勢競爭能力，擴大領先與同業的競爭距離，提高企業營運績效成長與創新服務轉型的動能，同時也能為股東帶來長期獲利。