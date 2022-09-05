台中市神岡區黃姓婦人日前接獲詐騙集團來電，稱其孫積欠電信公司電話費，要求黃婦按指示前往超商操作繳費，超商店員察覺有異，通報警方到場了解，成功勸阻匯款，保住辛苦賺來的積蓄。

豐原警分局表示，神岡分駐所警員羅士榮、張傑原9月2日14時許接獲超商店員報案，稱有66歲黃姓婦人疑似遭詐騙，需要警方協助。

員警到場了解，黃婦急忙解釋，稱她中午接獲一通奇怪的來電，對方稱其孫子積欠電信公司1萬5千元電話費，需盡快至超商代為繳納，黃婦遂冒著風雨急忙前往超商依照電話的指示操作，詢問超商店員如何使用代碼繳費時，超商店員機警發現黃婦可能接獲詐騙電話，故一邊勸阻黃婦先停止與詐騙集團通話，一邊撥打電話向警方報案。

員警聽完後即利用「who’s call」app協助查證黃婦接獲的該組電話號碼，發現該號碼是被通報為常見謊稱電信公司或金融機構詐騙的電話，員警耐心安撫黃婦緊張的心情，並向黃婦解釋這是詐騙集團的來電，也是現在國內常見的詐騙手法之一，此時，一旁熱心的民眾也向黃婦表示，現在詐騙電話多，如果對方再打來，可以至超商或派出所尋求協助。

黃婦這才安下心來，並表示不會再相信不明來電，也不會有想配合對方指示匯款的念頭，對於員警及超商店員的熱心協助由衷感謝，及時阻止錢財落入詐騙集團的口袋。

神岡分駐所所長陳信宇表示，近來詐騙猖獗，民眾若接獲不明來電務必保持冷靜，牢記「一聽、二掛、三查證」的口訣，先掛斷電話，不讓歹徒繼續操控情緒，並撥打110或165查證報案，以免上當受騙。