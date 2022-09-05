為求聯盟業務運行更加順遂，台灣運彩xT1聯盟季外進行組織調整，會長錢薇娟力邀金融圈菁英劉奕成出任副會長，協助聯盟強化競爭力，原秘書長張運智及賽務長賈凡也完成階段性任務分別轉任聯盟高級顧問與賽務顧問，改由原新北中信特攻總經理張樹人接任秘書長、前高中體總副秘書長謝志成接任賽務長，共同健全聯盟制度、推展聯盟業務。展望新球季，聯盟將以更堅強的專業團隊全力衝刺，開創全新氣象。

對於聯盟的人事調整，引進更多專業人才，會長錢薇娟表示：「聯盟一切的人事異動，目的是希望聯盟的各項業務推展能夠更加順利，感謝Eric（張運智）和賈凡過去一年的付出，沒有他們就沒有第一季的T1，未來他們都還會以顧問身份，在T1聯盟燃燒熱情，繼續助聯盟一臂之力。」

新任副會長劉奕成致力於金融相關領域超過20年，曾任JP Morgan投資銀行副總裁、悠遊卡公司董事長、桃園捷運公司董事長及將來銀行總經理，除了金融，劉奕成也熱愛運動及運動行銷，曾造訪過大聯盟1995年以來所有主場，以及17個NBA球場，他的多元背景與資歷，對於聯盟線上、線下整合都將帶來極大助益，可望幫助聯盟攀向另一個新高度。

新任賽務長謝志成先前於高中體總服務近24年，長期負責高中籃球聯賽競賽組事務，從高中體總競賽組組員做起，一路升任競賽組副組長、組長及副秘書長，對於籃球賽事相關賽務、場務都十分熟稔，他的加入，也讓聯盟賽務端如虎添翼。

新任秘書長張樹人從球團經理人轉戰聯盟，期望能將一年來於中信特攻學習到的營運管理、行銷經驗導入聯盟，更重要的是為聯盟建立健全的制度，以利長遠發展。

張樹人表示：「T1聯盟的第一季，在六隊與聯盟共同努力下達成了許多成就，除了高強度、高張力的精彩賽事，場下也致力於公益回饋，像是T1 Wish希望列車等，而接下來第2季聯盟也朝向打造更棒的職籃舞台持續努力，在參考第一季各隊營運的反饋、球迷的建議後，聯盟與六隊會共同決定調整聯盟規章內容，並且儘速公告讓大家知道。」

目前聯盟已與六隊達成共識的調整內容，包括洋將制度在保留亞洲外援的前提下修改為四節八人制，給予本土球員更多發揮空間；針對聯盟裁判制度，也計畫逐年引進全職裁判，有效提升執法的專業度；聯盟的選秀制度也會同步調整，取消指名選秀制，明年選秀會回歸「自然選秀制」。

「對於六隊GM最抱歉的規範，則是為避免場邊事務影響賽事進行，第2季將禁止GM列席球員席。」張樹人表示。隨著賽事規章修訂公開，聯盟也會更加嚴格要求球團遵守賽務、場務等規範，軟、硬體都務必達成聯盟設定標準。

張樹人更定調聯盟定位說：「身為台灣籃壇的一份子，我們希望能為台灣籃球培養更多優秀的年輕球員，催生出下一批黃金世代。」為了促進台灣籃球發展，聯盟無論是制度面的改革、規章的修訂、軟硬體的升級都將以創造球員發揮舞台、提供球迷高規格觀賽體驗為目標，全力打造聯盟品牌形象。