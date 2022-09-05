由導演楊景翔、編劇馮勃棣聯手打造的《我為你押韻──情歌Revival 》，以90年代流行情歌組曲，淚中帶笑唱出都會男女剪不斷理還亂的愛情習題，廣受喜愛，自2011年首演至今，累積加演破百場，9月下旬將再重演。

這部作品是編劇馮勃棣獲得台北文學獎的作品，故事描述一名失意編劇遇見一位神祕女子，經歷巧遇、動心、試圖相戀又悽慘失戀的愛情故事，在相互探試的互動中，試圖找尋過去隱密的生命線索。

馮勃棣表示：「這是一齣愛情療傷輕喜劇，當年寫這齣戲是為自己療傷，也藉以向一段感情好好說再見，這是青春年少的一場告別儀式。情感上是很真實，情節上是虛構的，回憶不只是愛情，還有青春幻滅或者成長等。」

《我為你押韻─情歌Revival》運用雙線敘事的形式，男女主角時而成為虛構故事主角，時而回到現實生活情境，搭配劇中押韻、雙關語的台詞犀利幽默台詞，大談「羅密歐與茱麗葉」、「大師兄與小師妹」、「志明與春嬌」等搞笑經典愛情戲中戲，帶領全場觀眾隨劇情起伏，大笑開懷且回味無窮，吸引觀眾一再進劇場重溫押韻情歌。

導演楊景翔表示，「愛情本身是詩意的，我想呈現不只是娛樂性，而是呈現愛情在人生裡到底可以有那些更深的寓意，每一段感情中的相遇、相識、相知、相戀、相殺，都是值得一再回憶、脫口而出的流行歌曲。」

楊景翔表示，這三年來在疫情底下非常不穩定的狀況，是非常辛苦也痛苦的一件事情，「十年前的『押韻』，跟十年後遇到嚴峻的時刻的我，這次又讓我找到做劇場的那種動力，可以跟觀眾在劇場裡面一起歡笑一起感受年輕時候的愛情故事。坦白說今年演完，這戲要繼續往下走比較困難，因編制比較大，我想我也是在跟我的一個階段做告別，希望這個告別是歡喜的，邀請觀眾跟我們一起進劇場度過這個時期。」演出將於9月23日至9月25日於國家戲劇院登場。