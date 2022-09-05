衡山基金會幫助旗津阿華媽媽整修房子，破爛的房屋煥然一新。（衡山基金會提供／林瑞益高雄傳真）

住在高雄旗津區的60歲阿華媽媽一家人過去住在破爛的房屋內，衡山基金會得知後，動員30多名志工幫這一家人重新修繕房屋，讓這一家人可以好好過中秋節，並提升生活品質。

在整修前，一眼望去阿華媽媽的起居室，令人不忍，懷疑這屋子還能居住嗎？阿華媽媽過去每天睡在發霉、腐爛的床板上，坍落、崩塌的天花板下，鐵皮屋頂破損，雨天時就用大桶接著雨水。老舊雜亂的線路爬上衣架及牆面，讓人看得心驚。

衡山基金會號召30多名志工到旗津區為阿華媽媽打造安全的家，從更換鐵皮屋頂開始，鐵工、輕隔間、水電等專業工程志工，還有隨時都能補位的志工們，在狹小的巷弄內、潮溼腐味的屋內展開工程，拆除腐爛的木板房間及床板，全面重新打造安全防火、溫暖且不潮溼的臥室空間，同時也更換輕鋼架天花板、線路與照明設備，以及家具。

阿華媽媽一家人感謝衡山基金會的付出，讓一家人有一個舒適的居住空間。