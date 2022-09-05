電源供應器廠群電(6412)8月合併營收為35.14億元，年增6%，為歷年同月新高，大陸新冠肺炎疫情未止，總體經濟變數仍多，群電表示，公司努力達成第3季營運創單季新高目標，並力拚全年營收獲利同創新高。

儘管8月遭逢四川大規模限電，受惠於傳統旺季，諸多產品應用包括中高階的商用筆電、適配器(adapter)的新應用、伺服器及衛星通訊電源需求都較上季升溫，加上料況有明顯改善，群電8月合併營收為35.14億元，年增6%，為歷年同月新高；群電表示，8月中旬地方政府下令各用電企業啟動有序用電一級方案，讓電予民，群電重慶廠立即租賃發電機因應生產，盡全力滿足客戶需求，近日隨著四川省內多地降雨、氣溫下降，缺電緩解，故重慶廠已於8月底恢復用電生產，整體而言，此次限電對公司8月營收無重大影響；累計前8月合併營收達278.13億元，年增6.7%，續創歷年同期新高。

群電預估，第3季營收可望較上季及去年同期成長，在獲利表現方面，匯率及產品組合在本季都是正向因素，公司單季毛利率可望挑戰去年的高點。

群電表示，今年上半年因為疫情、塞港及缺料等因素，品牌客戶積極拉貨導致通路庫存偏高，此次為期約2周的限電反而加速通路庫存的去化，對產業不見得是壞事，全球供應鏈在今年面臨諸多的環境挑戰，包括上半年華東防疫封控，下半年又遭遇四川重慶限電，不過公司還是關關難過關關過，營運維持穩健，短期內中國新冠疫情的危機尚未完全解除，總體經濟的變數仍多，然群光電能將秉持其在自動化深耕多年的優勢，持續展現彈性、韌性與應變能力，積極面對大環境的挑戰，力拚全年度營收獲利再創新高。