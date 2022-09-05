實價揭露，鄰近永康商圈及大安森林公園的新興小豪宅「大安滕」，6月成交7樓戶，3645萬元，每坪164萬元，創下該社區單價歷史新高紀錄，也名列今年小豪宅交易中單價第四名社區；另外，今年5月時，蔡依林的起家厝「EAT時尚館」社區，4樓成交單價153.9萬元，創下該館的歷史最高單價紀錄，且該戶前一手屋主，於2014年持有至今已8年，轉手增值772萬元。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，今年上半年台北市小豪宅單價前十名社區，截至目前為止，冠軍由「逸仙悅榕」169.9萬元拿下；第二名為「仁愛A+」165.6萬元，第三名為「敦南SOHO」的165萬元，而今年上半年前十名當中，有六個社區位在大安區，信義區則有兩個，中正和中山各一個入榜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「大安滕」屋齡僅1年，社區坐落於大安區新生南路一段上，屬幸安國小、金華國中的明星學區內，總戶數45戶，社區規劃1~2房格局，張旭嵐指出，目前社區平均成交單價落在138萬元左右，實價登錄有三筆轉手紀錄，轉手價差70~375萬元，全數增值出場，凸顯總價時代下，小宅的增值速度快。

張旭嵐分析，這類高單價小宅主要分兩大類，一為「學區小豪宅」，多位於台北精華地段的明星學區內，許多父母為了孩子學區設籍而購屋，具長期穩定市場需求性，有抗跌保值的條件，由於位於市中心、交通方便，因此即使沒有車位、出租率仍高。

另外一種為「二代小豪宅」，包括「敦南SOHO」、「琢豐」、「新美齊PARK259」、「璞真作」等等，主打鮭魚返鄉，或是事業小有成就的單身富二代，不想住在父母的高級豪宅中，又講究居住品質，因此購入這類飯店式物管的小豪宅，室內坪數需求約在20坪左右，如再加購車位，因此總價會落在4、5千萬上下，不亞於一般住宅總價，且這類小豪宅的公設比不低，以「敦南SOHO」來說，公設比高達39.8%。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，雖然台北市總價低於7000萬元以下的小豪宅，不用受到央行打炒房對於高價住宅貸款僅4成的限制，但要留意，部分銀行對於主建物加附屬建物低於15坪的物件，視為不易轉手的小宅，貸款恐只剩6~7成；若坪數低於10坪，有些銀行甚至不願意承貸，因此在購入小豪宅前，需先與往來銀行確認可貸款的成數，避免屆時自備款不足。