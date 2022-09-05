國民黨5連霸高雄市議員陳麗娜原本喊交棒不連任，但上周登記截止前，突襲式派員登記，引發黨內茶壺裡的風暴。陳麗娜今（5）日下午宣布，將以無黨身分參選，同時也不擔任國民黨高雄市長參選人柯志恩的發言人。對此，國民黨高市黨部表示「尊重」，但是否符合選罷法等規定需再釐清。

國民黨高市前鎮小港區議員初選出線的新人陳識明，近日對於陳麗娜突然登記參選，感到相當不滿，連日來更槓上黨中央，一度喊要退回初選費用，今則稱「初選所花費用我不要了，200萬當作買個經驗教訓」，並要求黨中央道歉，明日預計將赴市黨部陳情。

針對此次黨內紛擾，國民黨高市黨部今天傍晚指出，主委許福明在上周六小港區提名同志介紹會公開向黨員同志及候選同志說明事件始末，對於此次爭議市黨部沒有做好黨內溝通、造成黨內紛擾及各方同志受到的委屈，許福明再次表達歉意。

許福明也強調，未來市黨部會加強提名同志的輔選工作，包含辦理各項座談介紹會以及文宣、看板等，「黨部不會放棄任何一位提名同志」，絕對會盡全力輔選到底，也呼籲當前最重要的是團結作戰，希望各位同志攜手努力共同拚議會過半。