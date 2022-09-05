伊朗空軍司令哈米德•瓦赫迪(Hamid Vahedi)宣布，從俄羅斯購買Su-35 戰鬥機已列入議程。假如計畫成功，這將是伊朗40年來首次對外採購戰機。

瓦赫迪說：「我們希望未來能夠拿到4代+戰機，主要針對蘇霍伊的Su-35，而不是Su-30。」 這兩型戰機外型類似，不過Su-35更為先進。

伊朗空軍司令強調，購買Su-35的最終決定權，還在伊朗總參謀部。

Su-35被稱為「終極側衛」，也就是Su-27的最終改良型，它的機鼻安裝性能強大的N035 Irbis-E「雪豹」無源電子掃描陣列雷達(PESA)，探測範圍達到400公里以上，並且可追踪30個空中目標，並選擇其中8個目標交戰；在對地搜索方面，還能使用合成孔徑模式，提供高分辨率圖像。

在Su-35的座艙前，還有OLS-35光電瞄準系統，是雷達以外的輔助，可雙重確認不明敵機，比如匿蹤戰機。Su-35雖然不是匿蹤外型設計，但配備了L175M 「克比尼-M」(Khibiny-M)電戰系統，同時進氣口也有塗布雷達吸收材料，使Su-35的正面雷達截面，比同類型戰機來的小。

Su-35由2具土星 AL-41F1S 渦扇發動機提供動力，並配備矢量噴嘴，能夠展現出超機動飛行性能，比如落葉飄。

不過，在俄烏戰場上，烏克蘭的防空武器已擊落了2架Su-35，這使得Su-35的安全性，包括有限匿蹤效果與電子戰能力受到質疑。

西方一直在關注伊朗與俄羅斯的軍事合作，目前顯然正在進行當中，據說俄羅斯已購買伊朗無人機，以彌補俄烏戰爭損失。伊朗目前的幾種美製戰機普遍老舊又零件短缺，向俄羅斯購買新戰機也是情理之中。