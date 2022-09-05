2015年5月高雄臨海工業區道路連日大雨、出現超多大坑洞，黃姓機車騎士不慎自摔導致顱內出血，怒提國賠，法院判主管機關經濟部工業局須賠償752萬元。工業局不滿包商未即時警示及修補，向包商提告求償。一審判工業局敗訴，二審高雄高分院認為，工業局未按照契約主動巡查路況、派出監工，包商無責，可上訴。

2015年5月21日至28日高雄降下豪大雨，臨海工業區的道路不堪重車長期輾壓，出現許多大坑洞。黃男該年6月2日傍晚騎機車，沿小港區北林路由南往北行駛，行經南區焚化爐第二出口前時，一個長1.7公尺、寬1.1公尺的大坑洞害他慘摔倒地，送醫急救發現顱內出血，所幸搶救後無大礙。

黃男認為道路養護不當，事後怒提國賠，最高法院裁定工業局對道路管理有疏失，須賠償黃男752萬元確定。不過，工業局認為，包商須在接獲工業局通知後2天內，修補臨海工業區的道路。2015年5月21日隔天就通知到包商修補，但包商沒有及時設置警告標誌及修復該區坑洞，害黃男慘摔車，應該要負擔這筆國賠費用，因而向包商提損害賠償之訴。

工業局李姓承辦人表示，和包商私下曾有協議，只需發出通知單，包商可直接前往現場填補坑洞。

包商辯稱，契約明定，接獲工業局的「工作通知單」通知、引導坑洞位置後，才需要前往修補，並沒有主動巡查道路的義務。2015年5月22日接獲工業局通知後，已陸續將坑洞修補完畢。害黃男摔車的是新坑洞，工業局事前並沒有通知修補，因此包商無責。

一審法官認為，契約規定，工業局發出通知單後須派監工到場，和包商確認坑洞位置，但工務局2015年5月22日只發出通知單，並沒有派人到場、明確指出坑洞的位置，等於要包商大海撈針，根本是「嚴以律人、寬以待己」。意外發生前一日，工業局自己的

「公共設施定期巡查報告及維護辦理成果表」還記載該區道路「無不符項目」，顯示包商無責，判工業局敗訴。

案件上訴至二審，法官認定工業局對包商有引導、實地勘測暨指定修繕施工地點的責任，工業局不按契約行事，也提不出包商違約證據，應對黃男賠償負全責，全案仍可上訴。