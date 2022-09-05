生吞蜜蜂成流量密碼，全球屢傳網紅為了吸引眼球無所不用其極，不幸讓自己薄唇變香腸。來看保加利亞一名口袋很深的女子，4年來進行27次豐唇手術，目前已被醫師警告，再繼續下去恐怕連小命都不保。

A cantora e influencer Andrea Ivanova, 24 anos, dona dos maiores lábios do mundo agora quer aumentar tbm os seios.

Nem falo nada.



Foto antes e depois do procedimento. pic.twitter.com/jTJXnT1EeN — Renato Kleber P. Dias🚩 (@KleberRenatoPr) September 4, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日星報》(The Daily Star)報導，來自保加利亞年僅23歲的網紅伊萬諾娃（Andrea Ivanova），被譽為「全世界嘴唇最後的人」，從小憧憬擁有芭比娃娃的美貌與身材，還特別飛出國尋求權威整形醫師進行豐唇，每次花費約265美金(約8,141元台幣)，至今已注射30次玻尿酸在嘴唇上。其他像是全臉削骨、下顎角等手術樣樣來，簡直是「行走的蠟像」。

伊萬諾娃不惜一切砸重本，再加上來回的交通費，絕非一般市井小民能做到，未來還打算飛往土耳其或德國，好好打造「超胸罩杯」，稱「錢不是問題，旅行的目的是要找到更專業的醫師」。然而，就連醫師看過都傻眼，警告再繼續做下去恐怕有生命危險，因為厚唇腫到幾乎快要堵住鼻孔。

即使長相飄出濃濃塑膠味，網友惡言痛批「你需要看心理醫生…」、「再整就是世界末日。」、「整型前就很正了阿!」她竟意外開創屬於自己的市場，目前社群平台累積超過2萬名粉絲，更有鐵粉主動出錢請她環遊世界。

她坦承，每每走上街都會因為非主流長相引來側目，「有人對我比手畫腳、竊竊私語，當然還有人主動要求合照，這對我來說很驚喜」。青菜蘿蔔各有所好，很感謝自己過於常人的自信與冷靜，才能一再創造人生紀錄。