韓國女團TWICE在全球享有高知名度，其中來自台灣的成員周子瑜以美貌和時尚感著稱，被經紀公司老闆破例選拔成為女團一員，近期團體推出全新專輯《BETWEEN 12》，新歌一上線就引起熱烈迴響，周子瑜今（5）日曬出超辣美照，讓粉絲看到直呼：「好美」。

周子瑜今（5）日在Instagram使用韓文與中文更新近況，透露：「這次染髮色頭髮傷了好多，該給頭髮好好休息護髮一下了！還有，謝謝你們這次也很努力支持我們，托你們福這次回歸打歌也很圓滿的結束了，期待下一次見面，還有，颱風要來了出門時大家都小心點」，雖然遠在韓國，但周子瑜仍然心繫台灣的粉絲們，令不少人感動。

畫面中周子瑜一頭仙氣金髮，使膚色看起來更加白皙，上半身的細肩帶交叉綁帶短版上衣露出精緻鎖骨，胸下挖洞的設計讓雪白肌膚曝光，一張手撐桌面的照片擠出深邃事業線，辣到網友忍不住狂盯，纖細水蛇腰沒有任何贅肉，加上一雙電眼直視鏡頭，電暈所有粉絲；事實上，子瑜的穿著一向以甜美仙氣為主，今年才23歲的她在這次回歸似乎有意改變穿衣風格，首次嘗試放送春光造型，優雅中又有點小性感，讓粉絲直呼太幸福了。

周子瑜嘗試微性感造型，獲得粉絲一致好評。（圖／Instagram）

許多粉絲看到照片後，激動留言誇讚：「子瑜我愛你，多休息啊！」、「辛苦了，這次髮色真的很漂亮喔！好好照顧頭髮阿阿阿，下次可以黑髮回歸，子瑜也要小心安全」、「子瑜好美」、「周子瑜請停止散發妳的美貌魅力！」、「子瑜跟成員們都辛苦了～這次回歸舞台很棒」。