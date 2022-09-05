1名網友行經新北市三重區力行路時，見1位賓士車主將車違停中央下車買飲料，他將影片拍下PO網，網友們見狀紛紛嗆說：「檢舉」、「猴子很兇」、「全台三寶最密集的地方」，也有人表示「對面警車沒看到嗎」、「警車視若無睹」、「警車路過」。

1名網友於臉書社團《爆料公社》貼出一段影片，他於新北市三重區力行路二段等紅燈時，見到前方1輛賓士車將車輛停在馬正中間，駕駛大搖大擺下車到旁邊騎樓買飲料，畫面中可見，對向還有巡邏車經過，原PO不禁傻眼直呼：「現在的年輕人不會停車就乾脆停路中間跑去買飲料」。

影片曝光後，引起大批網友熱議：「拿去檢舉啊」、「現在猴子很兇」、「 路是他家的」、「交岔路口十公尺內停車民眾可以檢舉」、「至少打一下雙黃燈吧」、「現在猴子很厲害，會拿球棒，有的拿槍」、「就檢舉轉彎處停車就好」、「這不是日常垃圾行為嗎」、「大違停時代，都沒在怕的啦」、「管太多還會被罵正義魔人」、「這也三重日常，全台三寶最密集的地方」、「只要違規人不尷尬，尷尬的就是用路人」。

也有不少網友傻眼直呼，「對面警車沒看到嗎」、「警察後來有過來處理嗎」、「前方剛好有警察巡邏車希望被開罰單」、「警察就在對面。你可以攔轎申冤」、「警車視若無睹」、「順便報警搜車，說不定有東西」、「對面的警車路過」。