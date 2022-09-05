美股上週五收跌，拖累港股5日開低走低。恒生指數5日低開0.79％，隨後跌幅擴大。截至收盤，恒生指數跌1.16％，報19,225.70點；國企指數跌1.42％，報，6,577.53點。紅籌指數漲0.41％，報3,638.65點。

恒生科技指數跌1.92％，嗶哩嗶哩跌3.17％，京東跌2.95％，騰訊跌2.92％。

概念股方面，教育股下跌，新東方線上跌15.88％，思考樂教育跌11.76％，新東方跌4.09％。另外汽車相關類股也走跌，其中蔚來跌6.87％、吉利汽車跌7％，小鵬汽車跌4.19％。

個股方面，深港通下最新調整的港股通標的證券名單自5日正式生效，新納入名單的香港航太科技暴漲75.14％。

比亞迪股份跌5.87％，據港交所文件顯示：9月1日股神巴菲特旗下的波克夏以平均每股港幣262.7243元的價格出售了171.6萬股比亞迪H股，持股比例從19.02％降至18.87％。

復星醫藥H股跌12.95％。復星醫藥公告，控股股東復星高科技計畫通過集中競價及大宗交易方式減持不超過公司總股本3％的A股，減持價格根據市場價格確定。