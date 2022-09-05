位於台中市北區、東區交界處的「第二號體育場用地（體二用地）」，被畫設為東勢子聚落至今已66年，卻始終未獲得開發，且至今都市計畫都沒有進展，地主們組成自救會，5日到市府前陳情，希望能儘速解編。台中市都發局表示，將加速召開都市設計委員會，尋求土地有效利用。

體二用地地主自救會會長林敬醇指出，這塊土地在1956年被畫為公園預定地，到1986年改為體二用地，都是歸類為政府使用、地主無法自行處理，這樣的情況維持了66年，依照政府的規定，應該超過60年就可以解編、將土地歸還給地主，但相關單位行政怠惰，讓他們至今仍無法獲得解決。

約4、50名地主上午聚集在市府前廣場，他們說，政府每次選舉時，就換不同的方式處理體二用地，但至今仍未獲解決；市府說早在2019年就已經舉辦公展、將該處畫為住宅區，但細部計畫到現在還沒出爐，呼籲市府儘速完成細部計畫，還地於民。

高喊「土地正義，及時解編；還地於民，打造未來」口號，自救會提出包括市府應對居民提供公開、公正、公義的溝通協商，且應阻止不法開發商蒙騙居民、低價收購土地，並保留二級古蹟梅鏡堂、東勢子百年榕樹與土地公廟等訴求。

都發局表示，該筆土地是在66年前畫設，歷經時空變遷，現在要再開闢為第二體育場已經不符需求，都發局2018年辦理都市計畫通盤檢討時，將其東側區域變更為住宅區，至今已開過9次專案小組會議，並訂定住宅區整合開發獎勵機制，近日內將儘速開都市設計委員會，加速審議。