苗栗縣26歲古姓男子，因毒品案遭通緝，他在苗栗地區四處逃竄，不斷向親友借換車代步，台中市刑大今年4月間掌握他擁槍自重，循線追查到他在親友家落腳，趁他睡午覺時攻堅，逮捕驚醒震驚的古男，並查扣到1把改造手槍及毒品，檢方近日偵結，依槍炮及毒品等罪嫌將他起訴。

台中市刑大偵八隊接獲情資，涉毒品案的古男，在今年4月初經法院發布通緝後，攜帶槍械潛逃苗栗地區，為規避警方查緝，向多名親友借車輪換駕駛，行蹤捉摸難定。警方跟監近月發現他在苗栗友人民宅落腳、進出頻繁，報請苗栗地檢署指揮偵辦。

警方見時機成熟，在4月間在中午攻堅，進入民宅時，古男正躺在床上熟睡，被警方突如其來的查緝行動驚醒，他還一臉震驚錯愕，即遭逮捕。

警方並查扣改造手槍1把、彈匣及子彈4發，並起獲改造手槍枝工具一批及安非他命2包。

古男辯稱，他首次改槍就被逮，改槍技術是從網路學習，曾帶往山區試射過一次，僅坦承施用毒品，否認涉及買賣。苗栗地檢署近日偵結，依槍砲及毒品等罪嫌將古男起訴。