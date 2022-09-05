位於大同區西寧北路86巷的「李臨秋故居」為北市市定古蹟，5日舉行修復開工儀式，總經費共1969萬元，文化局表示，將復原李臨秋生前居住空間，預計2023年底前完工，並以生活器物、詞曲文稿等史料規畫策展，重現台灣流行音樂史上重要作詞人的生命故事。

李臨秋是台灣流行歌謠知名作詞人，曾為「望春風」、「四季紅」等多首歌謠譜寫歌詞，而「李臨秋故居」則展現大稻埕港町區域典型店屋與產業建築形態的特色建築，屋內保有多件李臨秋生前使用的生活器具，當初因法拍引發社會關注，最後由後代李修鑑取得產權。

李修鑑表示，李臨秋故居能從歷史建築變成市定古蹟，要感謝很多人的努力，還有文化局幫忙補助修復經費，前後花了15年終於塵埃落定，心情很複雜但也很安慰。

文化局副局長田瑋則表示，此次古蹟修復再利用工程經費共1969萬，其中文化局補助787萬6000元，並協助所有權人向文化部文資局申請補助689萬1500元，希望將從這次故居修復起步，恢復百年前榮景。

文化局表示，「李臨秋故居」一樓將規畫為輕食商店，二樓保留李臨秋在世時的生活感，邊間規畫成音樂特展空間，提供台灣音樂相關團體展演，延續李臨秋以音樂刻畫時代的使命。

此外，李臨秋故居將與大稻埕港町區域包含陳天來故居、大稻埕千秋街店屋、原周進春茶行、西寧北路店屋等串聯，透過輔導與補助，啟動中長期修復再利用計畫與整體活化規畫，重現大稻埕百年前的文化現場。