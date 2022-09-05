出包中仍可一戰？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，近日公廁免治馬桶政見宣傳影片「偷窺」畫面引來砲轟，且目前民調暫居第三，仇恨值最高不被看好。但媒體人黃揚明今(5日)在《新聞大白話》節目指出，民進黨內部民調認為陳時中仍在誤差範圍內，反倒是執政的桃園、基隆、新竹沒被列在有勝算可一拚的名單裡。

黃揚明表示，「你自己做了一個偷窺的動作，你難道自己不會跟廣告團隊說，對不起我覺得這樣不太好？自己拍片的過程中都沒有反映的話，那你不能怪別人，你道歉就是你活該。市長你是要做決定、做判斷的人，怎麼會旁邊的人說這樣沒問題，你就聽了？這個叫聽信讒言啊！」他說「以為用文宣就可以輾壓一切，但連這種最基本的敏感度都缺乏的話，我想現在民進黨不只是選戰節奏的問題，是整個螺絲已經完全鬆掉了。」

「目前他們內部在評估，年底剩下有勝算的縣市。」黃揚明指出，「你知道嗎？沒有桃園，沒有基隆，所以為什麼蔡英文連續兩天到台北，在台北陪陳時中？因為陳時中目前還是黨內評估有勝算的一個。因為他們認為三腳督嘛，他不是需要過半才能夠獲勝。」

黃揚明強調，「而且他們目前黨內民調認為，還咬在所謂的誤差範圍內，甚至是平手，所以他們認為台北還是有機會。但是，桃園、基隆、新竹，這三個現在執政的城市喔，都沒有列進去。剩下的都是嘉義以南，就是現在他們優勢的區域。所以現在這樣看起來，民進黨很不妙耶。」