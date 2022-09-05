五大金控在金管會與財政部見證下，今日宣誓成立「永續金融先行者聯盟」，除了承諾在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」等五大議題採取更積極的行動，金管會主委黃天牧透露在公司治理等級、國際永續評鑑等標準衡量，「很多人想加入，但錄取率只有50％」，之後會定期評鑑，沒達標的公司也可能被退出聯盟。

金管會表示，由有意願參與之金融機構提交申請書後，將自公司治理評鑑前5％名單中，參酌獲選「DJSI世界成分股或新興市場成分股」、「MSCI ESG AA評級」或「CDP領導等級」名單擇定先行者。

黃天牧致詞表示，各國因應氣候風險及追求永續發展的步調越來越緊湊，國內外由業者共同發起成立的淨零行動或氣候聯盟也越來越多。今年初某會計師事務所發布一項調查報告，全球有 69％的企業承諾淨零碳排的最大動機，是為了降低氣候風險；而台灣 60％的企業減碳承諾的主要動機，則是遵循法令，顯示可再強化我國企業對氣候風險的自發性認知。

黃天牧稱第一批加入的元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控及國泰金控，五家金控為先行者（movers and shakers），有影響力、有號召力，同時也希望藉由這些先行者的影響力、號召力，激發雁行效應，讓更多的金融業、企業一起追求永續發展。並強調金融業除了有資金導引的影響力，也有守護生態環境、促進社會安定的企業責任。

黃天牧引述瑞士再保險公司（Swiss Re）的分析，今年上半年自然災害造成的經濟損失總額估計高達 720 億美元；世界衛生組織（WHO）亦再度呼籲，各國應儘速採取聯合行動應對氣候變化。此外，國際組織「樂施會(Oxfam)」也提到，全球每 30 小時就有 1 人成為億萬富翁，卻有將近100萬人陷入極端貧窮水平。面對氣候變遷帶來的災害、貧富差距可能導致的社會問題，除了政府採取各項作為，也需要民間部門共同努力。