富邦悍將洋投羅力今晚將迎來中職「最後一舞」，與他搭檔的是新秀捕手戴培峰，能擔綱羅力引退賽捕手他備感榮幸，「希望能夠送他一個勝投，我相信他會滿喜歡這個禮物的。」

戴培峰2019年4月12日迎來生涯首場先發蹲捕，當時的先發投手就是羅力，今天是羅力在中職引退賽，他也正好擔綱先發捕手，從剛開始的菜鳥捕手到今年扛起球場指揮官任務，戴培峰從羅力身上學到很多，像是賽前與先發投手的溝通，「讓我之後與其他先發投手溝通更順暢，面對場上危機處理的心態也更穩定、不急躁。」

戴培峰也分享與羅力搭配時的一些小細節，他指出，羅力會習慣每一局的第1球會問捕手要配什麼球，只要戴培峰說什麼羅力都會說好，照著你的走，「他是這麼有經驗的投手，還會願意問我這麼菜的捕手，很印象深刻。」

多數洋將在中職都是來來去去，很少像羅力一待就是9個球季，戴培峰說：「雖然他是洋將，但大家都不會這樣覺得，從我第1年近來他就很照顧我，搭配過很多比賽，也從他身上學到很多，這樣的好學長要離開也會很捨不得。」

羅力來台生涯第一場出賽負責蹲捕的是目前執教富邦的黃浩然，戴培峰表示，之前在二軍時也有與黃浩然聊到羅力，也很好奇他那時候的投法，「我自己也期待能在他的引退賽蹲捕，很榮幸能跟他一起合作，希望能跟他一起有一場漂亮的比賽。」