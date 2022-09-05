來自高雄市的黃小姐，開車載家人到日月潭遊玩後，由衛星導航轉往台中市新社區，卻被導航到國姓鄉偏遠山區產業道路，黃女不知所措，於是報警求助；埔里警分局員警獲報，透過定位經緯度及困現場照片，找到黃女及家人，將她們引領到省道台21線脫困。
埔里警分局長流派出所接獲黃女報案，指稱不知身在何處，沿途都是山路且道路狹小，不敢再往前行駛，也不知如何折返。
警員葉建忠獲報後，安撫黃女不用緊張，並請黃女口述行經的地形及方向，再請她透過手機提供經緯座標及拍攝受困地點相片，研判黃女所在位置在國姓鄉長豐村。
葉建忠於是通知國姓派出所警員陳奕憲，一同前往尋找，在長豐村中坑產業道路，找到迷路的黃女及家人，並導引黃女回到台21線道路順利脫困，接續往台中市的旅程。
埔里警分局副分局長涂瑞煙提醒民眾，開車 由導航系統指引進入山區產業道路時，應注意導航路徑是否正確，出發前做好準備，遇有疑惑切勿再往前行駛，先問路再上路。
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