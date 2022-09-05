曾沛慈在MV中以獨角戲方式演繹相思之情。（亞神音樂提供）

曾沛慈在新歌〈只在意你的一切〉MV中演繹孤獨的內心世界，以獨角戲方式詮釋思念之情，對著空無一人的餐桌舉杯聊天、坐在沙發上與空氣一起看書、甚至抱著西裝外套浪漫共舞，既無台詞又要運用想像力自由發揮，加上10幾個小時拍攝過程連換8套服裝，身心俱疲的她只好猛灌雞精提神，收工後累到說不出話，差點虛脫。

曾沛慈剛拿到MV腳本時，以為只是飾演生活狀態、加上一些情緒轉折而已，「但是我走心了、導演也走心了」，這回再次考驗她演技，必須獨自詮釋「對一位沒有出現的人無以名狀地思念」；曾沛慈分享自己演戲的秘訣，就是相信現場即是真實狀況，「比如自己拿著生日蛋糕孤單吹蠟燭那一幕，我只要想像我明明結了婚，但竟然有人還讓我自己一個人慶生，那個情緒就會出來了」。

該曲演唱方式有別於她擅長的情歌風格，不僅嘗試獨特語氣，還挑戰飆唱海豚音，將義無反顧、全心全意且堅定的愛轉化為歌聲；至於歌詞中描述「最全心全意的愛」，曾沛慈坦言自己談戀愛時很執著，以前面對感情拿不起又放不下，後來慢慢學習跟自己相處，才懂得要「在意」自己、在感情中更愛自己，「我們可以相信，這份在意的愛，會成為一份動人的力量，也請不要忘記，這個『你』，也包括你自己」。