嘉義市後驛社區將才工場改造有成，獲內政部營建署頒發優等獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府執行「步行散策．樂活水岸」計畫獲內政部營建署頒發佳作獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府團隊日前北上領獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「鳳梨會社社區」、「後驛社區將才工場」、「步行散策．樂活水岸」促進在地環境活化，展現空間美學，獲內政部營建署2021致敬城鄉魅力大賞，市長黃敏惠肯定市府團隊與民間合作，改造都市景觀升級，也期勉市府團隊繼續努力打造更優質的嘉義市。

嘉義市環保局結合民間單位，近幾年來整合社區人文、產業，鼓勵居民、青年齊心合力將荒廢多年的髒亂死角，改頭換面，成為居民活動的場域，營造出「鳳梨會社社區─市場再生學堂」及「後驛社區─將才工場社區共創基地」，分別榮獲內政部營建署城鄉魅力賞特優獎、優等獎。

市環保局表示，嘉義市長期推動社區營造深化、進階，繼榮獲台灣景觀大獎、建築園冶獎等城市景觀指標性大獎後，再榮獲城鄉魅力賞特優獎及優等獎，是非常大的鼓舞。

市府觀光新聞處執行「步行散策‧樂活水岸」計畫，將KANO棒球場周邊景觀、環境及設施升級優化，新建親子樂遊的滑草場、星光溜滑梯，且因應極端氣候，增設6座地下水撲滿，能保水、貯水，兼具防洪與抗旱雙重功效，讓整體環境舒適又有多元功能性，獲得城鄉魅力賞佳作獎。

黃敏惠表示，近年來嘉義市各項建設工程屢獲大獎，顯示市府推動城市美學及進化都市景觀的用心，獲得肯定及鼓勵，市府團隊會繼續努力，創造更優質的宜居樂活城市。