公主郵輪宣布，最快明年4月從歐洲派一艘10萬噸級郵輪掛靠基隆港，可乘載3000人。（公主郵輪提供／陳彩玲基隆傳真）（僅為示意圖）

受疫情影響，雲頂集團爆財務危機，旗下星夢郵輪「探索夢號」今年3月駛離基隆，基隆港已近半年沒有郵輪停靠。公主郵輪行銷總監陳欣德5日宣布好消息，最快明年4月從歐洲派一艘10萬噸級郵輪掛靠基隆港，可乘載3000人，目前持續籌備中，就等台灣邊境開放。

民進黨基隆市長參選人蔡適應今日上午舉行記者會，說明「適大主軸」政見，邀請4名企業人士、學術專家到場。陳欣德致詞時表示，公主郵輪對台灣郵輪市場非常看好，以疫情前來看，2019、2018年載客數各達15萬人，位居全世界第3，排名第1為美國、第2澳洲，可見台灣人對郵輪旅遊的喜愛。

陳欣德進一步宣布好消息，目前正計畫從歐洲派一艘10萬噸級郵輪，以基隆為母港，可乘載3000名旅客，最快明年4月進駐，基本上走國際路線，以日本、韓國為主。他提及，公司在全球各地已逐步復航，希望台灣郵輪產業可以朝向開放路線規畫。

陳欣德指出，基隆在台灣的郵輪產業，扮演非常重要的決策角色，未來若疫情趨緩、邊境管制解除，無論是郵輪掛靠、培育國立台灣海洋大學人才等，期待能整合所有郵輪產業供應鏈。

蔡適應表示，參選市長其中一項政見即為「海洋城市基隆驕傲」，包含振興郵輪觀光產業、打造東亞營運中心、結合產官學研資源、活絡在地經濟就業；感謝陳欣德允諾在邊境開放後，明年會有一艘10萬噸級的郵輪掛靠基隆港。

他說，現在東岸基港大樓已完成整建，並擴建停車場和天空綠廊，商業設施也緊鑼密鼓規畫中，預計未來可提供郵輪旅客和市民嶄新的海洋國門映像。