頭份市長羅雪珠5日前往百歲人瑞府上致贈中秋敬老禮金。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

中秋節將屆，為表達對長輩關懷、弘揚敬老美德，頭份市長羅雪珠5日前往百歲人瑞府上致贈中秋敬老禮金，表達對長者的照顧與關懷，同時祝賀佳節愉快。

頭份市公所指出，每年春節、端午節及中秋節，都會發放敬老禮金給年滿80歲、設籍頭份1年以上長者禮金。今年中秋敬老禮金共發放3399位長者，禮金將在6日轉入符合資格長者金融帳戶內，未提供帳戶者則由里長或里幹事陸續送達。

頭份市百歲人瑞有仁愛里陳徐戍妹、上埔里黃鍾滿妹、尖山里曾徐阿梅、東庄里高謝雲妹、東庄里張亥水、建國里黃管元妹、新華里謝宋七妹、新華里江金彩、廣興里梁庭琛先生、廣興里徐黃香妹、濫坑里李克、濫坑里黃洪緞妹、頭份里賴倪華妹、蟠桃里徐黃新妹等14位。

羅雪珠表示，考量疫情安全及長輩健康，經洽各長輩家屬討論，其中6位長輩由她今天親自致贈禮金及禮盒，祝福長輩平安、長壽。

她也提醒，疫情持續，部分年長者尚未接種疫苗，呼籲市民多關心家中長輩，協助長輩每日健康檢測，並建立勤洗手、非必要勿出門、外出務必全程配戴口罩等觀念，盼與市民一同度過疫情難關。