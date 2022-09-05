有鑑於菇菌類生產栽培及加工技術與時俱進，霧峰區農會於1998年打造的霧峰菇類博物館，在台中市政府以及農委會大力支持下改造為「霧峰菇類產學館」，今（5日）盛大揭牌開幕，台中市副市長令狐榮達出席表示，霧峰菇類產學館不只提升再出發，也促進菇蕈產業六級化，期許在霧峰在地產業及古蹟的串連下，結合休閒觀光旅遊整體帶動霧峰。

令狐榮達說，他求學時曾到美國參訪知名的綠巨人玉米公司，該公司不只出產玉米罐頭，也出品洋菇罐頭，洋菇罐頭內的洋菇均是從台灣出產，由此可見台灣菇類產品不只內銷還外銷，對此感到非常光榮、驕傲。

農業局說明，農試所（台灣省農業試驗所）1953年成功栽培出台灣首顆洋菇，奠定霧峰區在全台菇業經濟中獨占鰲頭的地位，除歸功於適宜菇蕈的生長氣候及環境外，農民的勤奮栽培也功不可沒，加上政府機關的輔導，讓霧峰成為名副其實的「菇類王國」。

為讓菇類永續發展，霧峰區農會於1998年打造霧峰菇類博物館，博物館坐落於霧峰區農會大樓六樓，占地400坪，詳細介紹全世界的菇類及台灣菇種，是一處珍貴知識寶地。但現今菇菌類生產栽培及加工技術與時俱進，因而結合農業試驗所、中興大學、亞洲大學、朝陽大學、國立自然科學博物館、台灣菇菌專家學者及台灣菇菌產業業者等，並命名為「霧峰菇類產學館」，賦予其發展霧峰菇菌產業鏈的功能。

館內蒐集東、西方各項菇蕈展品、標本，導覽從歷史、文化、宗教及生活應用方式解說，讓民眾能快速了解台灣菇蕈產業發展，現場更有1座以靈芝為主體並結合風水學及插花藝術擺設的風生水起展品；此外，農會4樓也設置「台灣農漁業物產館」，提供由在地優質菇蕈製成的生技產品、文創品及各項生活應用商品。