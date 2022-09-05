富采（3714）公布8月營收，雖然消費性電子需求低迷，但是mini LED需求擺脫第二季封城陰霾，進入復甦，富采8月營收僅些微下滑1.42％，旗下子公司晶電更逆勢月增，達14.68億元，較7月增加1,000多萬元，增幅約0.068％。

根據富采公告，旗下子公司晶電8月營收14.68億元，較去年同期衰退31.02％，但較前一月份增加1,000萬元，晶電有mini LED及汽車、感測、植物照明等高階需求支撐，單月營收已經連續第三個月成長。

隆達8月營收達3.25億元，較去年同期下滑51.14％，與7月的3.76億元相較，月減13.56％，月營收持續年、月雙減，市場推估應與其消費性電子如TV等仍有相當程度比重有關。

累計富采今年前八月營收209.25億元，較去年同期衰退9.48％；富采在第二季法說會上預測，第三季將呈現高個位數百分比衰退，約當季減7～9％，營收衰退難免，不過mini LED復甦，紅光LED需求亦穩定，加上感測、植物照明等高階需求維持穩健，在營收衰退的基礎之下，富采力拚第三季維持獲利。