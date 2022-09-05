據兆豐銀行最新統計發現，原來疫情影響下，手機計程車APP已經趁勢崛起，成為許多人偏好的叫車方式，全台五大叫車APP在過去一年的刷卡交易，不僅金額年成長高達51％、筆數交易量成長更是高達56％，直逼6成之高。

不只如此，包括台灣大車隊、UBER、YOXI、LINE TAXI及大都會車隊，相較去年同期皆有明顯漲幅，且每筆交易量最大比例皆落在200至300元之間，顯示民眾在防疫上相對謹慎，比起搭乘大眾交通工具，對於中長程的乘車距離，也較願意選擇以計程車作為交通方式。

也因此，兆豐銀也趁勢掌握「小黃」商機，推出「大都會178叫車」刷兆豐卡，送600元乘車券+8折券的優惠大放送。對此兆豐銀主管指出，觀察到民眾搭車習慣的轉變及需求，因而特地與「大都會178叫車APP」合作，推出首次下載APP並完成註冊，就可獲贈600元乘車抵用券，綁定兆豐任一信用卡，支付車資滿200元，還可再獲8折券的超值優惠。

尤其兆豐此次想一舉兩得，一併衝刺新發的「宇宙明星BT21信用卡」辦卡人氣，因此，倘若首次申辦兆豐並綁定支付車資，不限金額又可再拿5張8折券。

至於如何結合信用卡優惠，讓搭小黃更好康？對此兆豐銀建議，除了可以把握銀行推出的計程車優惠，其實常常叫車的民眾也可以同步搭配信用卡的權益回饋。

例如，此次兆豐「宇宙明星BT21信用卡」年底前四大支付可享最高5%回饋，其中支付類型就包含了LINE Pay與街口支付，而這兩種支付方式更是許多叫車APP中必備的付款選項，倘若消費者能將兩者一併使用，優惠自然能大幅加乘。

舉例來說，使用大都會「178叫車」APP叫車，結算車資為100元，不僅可以現抵兆豐卡專屬30元乘車券，倘若以LINE Pay綁兆豐「宇宙明星BT21信用卡」付款，又能獲得5%回饋，等於實際車資只要付66元，相當於66折之多，對常常需要搭乘小黃的民眾而言，可說相當划算。