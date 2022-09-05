彰化銀行致力於推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益，積極履行企業社會責任，於9月5日推出「綠色存款專案」，並獲得奇美實業響應，率先承作彰銀首筆綠色定期存款10億元，攜手朝永續發展目標邁進。

「綠色存款專案」係募集企業戶之定期存款及具綠色題材之數位存款，將資金投入符合我國聯合徵信中心綠色授信標準之項目，例如再生能源案場、廢轉能發電站等。該專案推出前，已由第三方獨立機構就綠色存款運用計畫之可行性及有效性評估，並出具綠色存款計畫確信報告。

奇美實業長期關注全球低碳永續議題，響應聯合國責任投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI），並接軌全球綠色供應鏈，於2022年1月通過ISO 20400永續採購指引之外部驗證，同時持續尋求各種綠色創新方式達到淨零碳排目標，包括啟動製程中碳捕捉再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）計畫，以及成為第一家在新加坡CIX碳交易平台購入碳權的台灣企業，以具體行動傳達對環境保護的重視，實現聯合國永續發展目標SDGs；國際評比部分，奇美實業2022年獲得國際永續性評級平台EcoVadis「金牌」肯定，成為全球參與評鑑的90,000家企業中前5％的領先公司，並獲2021年「亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards）之綠色領導獎Green Leadership」，充分顯示奇美實業長期以來在綠色永續的努力深獲國際肯定。

為響應政府綠色金融行動方案、臺灣2050淨零排放路徑等政策，彰銀將策略聚焦於四大永續願景目標（4C）：科學減碳Carbon-擴大溫室氣體盤查，積極採取減碳行動；盡職投資Capital-創造投資價值，發揮長期永續影響力；責任授信Credit-遵循赤道原則，推動以綠色金融協助企業轉型；普惠金融Customer-重視公平待客原則，精進友善金融服務。藉由四大永續願景目標將SDGs精神理念由己身推廣至價值鏈上合作夥伴，延伸永續價值。

彰銀依循永續願景目標，以綠色金融作為實踐淨零的策略主軸，期許透過綠色存款，持續引導社會資金投入永續發展，支持融資企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮。