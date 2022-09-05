年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，年底選舉的成敗，恐也會影響到2024年的總統大選，而親民黨主席宋楚瑜動向成為關鍵。對此就有港媒驚爆，對於台北市長參選人黃珊珊來說，宋楚瑜如同她的「選戰生命線」，如果被抽去挺別人，恐怕會對她十分不利。

根據港媒《中評社》的報導指出，他們以《TVBS民調中心》8月29日公布台北市長選戰民調，蔣萬安支持度以36%領先、黃珊珊26%、陳時中23%來看，發現比起6月下旬的支持度，蔣萬安、黃珊珊兩人的差距由15％拉近至10％。該份報導更分析，還保有親民黨籍的黃珊珊在防疫工作上獲得部份藍綠里長支持，但宋楚瑜卻迄今未表態，耐人尋味。

該份報導更指出，宋楚瑜的動向成為焦點，因為宋楚瑜2020大選時，在台北市拿下70769票、得票率4.33%，政黨票也有65483票、得票率4.01%。而這4％恐成黃珊珊的「選戰生命線」，如果被抽去挺別人，對她十分不利。同時宋楚瑜也牽動了年底首都大選的四個層面，首先若是宋楚瑜替陳時中站台，也不會讓藍營支持者轉投陳時中，因此影響力趨近於零；若是宋楚瑜替黃珊珊站台，那可能可以帶動藍營支持者投給黃珊珊，讓「棄蔣保黃」的可能性將增加。

而若宋楚瑜替蔣萬安站台，就會拉大蔣萬安與黃珊珊的差距，讓蔣萬安能站上支持度4成的領先，變成「棄黃保蔣」的情境大增，蔣萬安當選機會大；最後如果宋楚瑜誰都不站台，那就是代表「藍綠白選票票倉還是維持膠著狀態，誰會勝選是人人有機會、個個沒把握」。