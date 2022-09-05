中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，今（5日）歡度25歲生日，但她近期被PTT網友翻出學生時期的影像，酸她二度發育，深陷整形疑雲，稍早林襄在IG限動發出與粉絲的對話截圖，被解讀間接吐露心聲。

林襄5日在IG限時動態分享女粉絲的生日祝福截圖，她感動到貼了大哭的表情符號，也感性地回覆：「謝謝有一群懂我的少女們，很開心也很幸福」，更表示：「我現在已經可以把酸民的話調適很好了，不用擔心我」，疑間接回應最近的舊照風波。

林襄除了啦啦隊的本業，也是節目《全明星運動會》的黃隊球經，與隊員們有著濃烈的革命情感，《全明星運動會》官方IG今日特地發文祝福林襄：「祝黃隊最美經理—林襄生日快樂，一起來留言祝福，這組照片香香ㄉ，happy birthday！」過沒多久，被標記的林襄便現身回覆：「太貼心了omg」。

林襄人紅是非多，常常被黑粉翻出昔日舊照，質疑臉部和身材有進廠維修，對此她曾在琳妲YouTube頻道中解釋，自己從小學六年級開始發育，現在的三圍為32E、23、33，為了證明自己純天然，林襄大方讓琳妲「驗貨」，琳妲一摸就驚呼：「到底誰說你是假的」，林襄無奈地回：「就是網友們」，她也提到還有網友自稱是專業醫美人員，使林襄曾動念拍X光片，證明自己沒有動手術。