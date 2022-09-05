美國27歲女主播帕珂爾克(Neena Pacholke)，原定10月時和38歲未婚夫步入禮堂，雙方已在7月時買房，看似愛情已修成正果，可惜2年多的戀情爭吵從未間斷，甚至搞到被取消婚約，女方疑似因此自我了斷。根據帕珂爾克朋友透露的最新消息，她曾在兩人同居的房子，發現一條不屬於自己的女性內褲。

綜合外媒報導，曾是美國廣播公司分支機構WAOW新聞主播的帕珂爾克，原定10月與38歲且有2名孩子的未婚夫哈塞(Kyle Haase)大婚，雙方還已在7月時準備39萬美元(約新台幣1200萬元)的婚房，只是兩人的感情一直有未爆彈存在，演變到後期，哈塞竟在婚期不到2個月前取消婚禮。

有消息指出，帕珂爾克懷疑哈賽與前女友沒斷乾淨。外傳哈塞不久前對朋友秀出前女友的大尺度照片，並說道：「我希望妮娜帕珂爾克的身體也像她一樣」，而帕珂爾克的朋友也透露，帕珂爾克某一天回到與哈賽同居的房子時，竟找到一條陌生的女性內褲，種種累積下讓這段婚姻無疾而終，令她在8月27日絕望輕生。

Breaking: TV presenter Neena Pacholke is found dead just weeks ahead of her wedding US news anchor Neena, aged 27 years old committed suicide at her home in Wisconsin. She was about to get married in seven weeks' time. pic.twitter.com/yqQJDTapJt — BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 4, 2022

未婚夫哈賽曾說，帕珂爾克生前有傳訊息給他，強調真的很愛他，並稱是自己太傷心才選擇離開；針對帕珂爾克精神問題，她的爸媽則表示，女兒多年來心理健康不佳，因此有在接受治療，儘管有對外求救管道，然而內心受傷的一面並不想被人知道，一直拖到狀態惡化時才開口求援。

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