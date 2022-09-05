美國27歲女主播帕珂爾克(Neena Pacholke)，原定10月時和38歲未婚夫步入禮堂，雙方已在7月時買房，看似愛情已修成正果，可惜2年多的戀情爭吵從未間斷，甚至搞到被取消婚約，女方疑似因此自我了斷。根據帕珂爾克朋友透露的最新消息，她曾在兩人同居的房子，發現一條不屬於自己的女性內褲。

綜合外媒報導，曾是美國廣播公司分支機構WAOW新聞主播的帕珂爾克，原定10月與38歲且有2名孩子的未婚夫哈塞(Kyle Haase)大婚，雙方還已在7月時準備39萬美元(約新台幣1200萬元)的婚房，只是兩人的感情一直有未爆彈存在，演變到後期，哈塞竟在婚期不到2個月前取消婚禮。

有消息指出，帕珂爾克懷疑哈賽與前女友沒斷乾淨。外傳哈塞不久前對朋友秀出前女友的大尺度照片，並說道：「我希望妮娜帕珂爾克的身體也像她一樣」，而帕珂爾克的朋友也透露，帕珂爾克某一天回到與哈賽同居的房子時，竟找到一條陌生的女性內褲，種種累積下讓這段婚姻無疾而終，令她在8月27日絕望輕生。

未婚夫哈賽曾說，帕珂爾克生前有傳訊息給他，強調真的很愛他，並稱是自己太傷心才選擇離開；針對帕珂爾克精神問題，她的爸媽則表示，女兒多年來心理健康不佳，因此有在接受治療，儘管有對外求救管道，然而內心受傷的一面並不想被人知道，一直拖到狀態惡化時才開口求援。

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