苗栗市貓裏山公園風雨球場設施工程歷經4次流標，5日總算開工動土，預計明年4月完工，將提供市民朋友優質的休閒運動空間，並兼具社區集會活動場所的功能。

貓裏山公園設置的籃球場迄今已30多年，是愛好籃球運動民眾以球會友的場地，由於是露天球場，在下雨天即無法使用，市公所為解決問題，規畫改為風雨球場並加設棚架，讓民眾不再因為氣候受限制。

市公所向客委會爭取補助2250萬元，市所自籌250萬元，將原有籃球場增建為風雨球場，但原物料上漲導致多次流標，公所再追加262萬元，才順利完成招標作業。

今天上午的開工儀式，由縣府秘書長陳斌山、立委徐志榮、客委會主委楊長鎮、縣議員徐筱菁、市長邱鎮軍、市代會主席楊喬安、縣長候選人謝福弘、徐定禎夫人等人共同擊木開工，並與代表、里長、鄉親等共同上香祈福工程順利平安。

縣府秘書長陳斌山指出，今天開工的風雨球場不只能讓民眾以球會友、增進健康，也能倡導青年學子從事正當休閒運動，更可做為社區集會活動場所，化身為溫馨的客庄禾埕，期盼完工啟用後，能夠結合周邊社區居民共同合作，讓風雨球場成為整潔友善的社區空間。

市長邱鎮軍說，貓裏山公園是重要集會、運動場所，也是桐花祭及籃球鬥牛賽等活動的重要場地，感謝客委會補助將貓裏山公園原有的籃球場增建為風雨球場。

球場落成後將可有效減少天候不佳的影響，提供民眾舒適的休閒運動環境。也將設置夜間照明、無障礙通道、自動體外心臟去顫器(AED)及監視器等設施，來保障市民朋友安全。