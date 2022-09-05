美國持續不斷升息，加上兩岸地緣政治因素，外資從6月到8月連續三個月淨匯出，據金管會5日公布，8月外資淨匯出達54.54億美元，即約合新台幣1,655億元，連續三個月已流出130.75億美元（約新台幣3,932億元），無論是6到8月或前八月的外資淨匯出量，都創同期最大淨匯出量，比2008年金融海嘯時更大。

前八月外資累計淨匯出167.04億美元，即逾新台幣5,000億元的外資自台股撤離，到8月底外資累計淨匯入金額為2,128.55億美元，創20個月的新低水位。