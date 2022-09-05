鼓鼓（中）將擔任SOWHAT樂團的演唱會嘉賓。（SOWHAT樂團提供）

「SOWHAT樂團」出道22年，去年發行暌違15年專輯《回到這裡》重返樂壇，本月11日將舉辦「和你一起 回到這裡」演唱會，也是他們時隔12年再次回到台北華山Legacy開唱；演唱會訊息一出，之前與他們合唱〈大眼鏡〉的鼓鼓，立刻自告奮勇搶當嘉賓，練團時展現絕佳默契一次OK，主唱兼吉他手的阿火打趣表示：「很佩服他的敬業跟過動呀，表演張力好大，扭的勒！」之前曾合作拍攝MV的何美，同樣高舉雙手喊加一，SOWHAT調皮表示：「嘉賓一男一女恰恰『好』，很期待和大家一起Rock。」

SOWHAT樂團此次開唱不計成本出清所有團費，並自掏腰包不計成本的將演唱會高規格的硬體器材搬上舞台，至於曲目安排除了新專輯的歌曲，大家熟悉的經典舊歌當然不能少，阿火說：「這次我們打算復刻台上台下和歌迷一起做手勢，希望讓大家又驚喜、又回味囉！」不過問到演唱會總共花了多少錢，他只表示「不敢算」，一切以完成團員們12年來的夢想為最高準則，阿火說：「這些年來，常幫許多藝人在這做演出。但能跟SOWHAT的兄弟們，對我來說多麽珍貴、是真無可取代的回憶。」

貝斯手乳溝感性表示：「這次站上Legacy舞台心態大不同，畢竟中年圓夢不是一件簡單的事，過程中家人以及兄弟朋友們無條件的支持都讓我感念不已，一心只想把最完美的表演呈現給大家！」吉他手小花也說：「12年前我還在Legacy打工，之後的婚宴也是在Legacy舉辦，婚宴當天也在舞台上有演出，可以說是充滿回憶之地，選擇作為復出專場的場館可說是不二之選。」SOWHAT樂團「和你一起 回到這裡」演唱會購票洽iNDIEVOX售票網與7-11 ibon。