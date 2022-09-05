蔡育智的美髮店內裝潢很有時尚感。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

28歲蔡育智年紀輕輕卻已累積美髮15年經驗，為一圓創業夢想，向勞動部雲嘉南分署申請微型創業貸款，開啟屬於自己的美髮事業，憑著熱情服務與好口碑，開業迄今2年，累積不少忠實顧客，甚至還有人特地從澎湖過來指名要他剪髮。

蔡育智年幼時因家人早逝，為維持生計，國中就提早進入職場，從洗髮助理開始磨練，之後升任設計師，進入連鎖髮廊工作，更累積主管經驗，2年前他見時機成熟，申請勞動部貸款創業，開啟屬於自己的美髮事業。

談起創業念頭，蔡育智回憶起18歲時參加一場美髮設計比賽，當天幫模特兒做造型時，身旁竟圍了10多位學生對他與模特兒的造型拍照、做筆記，那時創業的念頭就開始萌芽。

「把服務濃度提升，才能做出市場區隔」蔡育智說，坊間的大型髮廊為了拚來客數，設計師鮮少全程服務顧客，所以客人容易在消費體驗上與原本期待有落差，而他的店採完全預約制，一位設計師一天只做6組客人，這樣才能與消費者做深度溝通，了解其需求。

對於想創業的朋友，蔡育智建議，當老闆代表你要承擔更多責任，對員工、對客戶都是，只有不斷堅持，多思考多嘗試，才能用較輕鬆的心態去面對各種狀況，另創業時資金調度很關鍵，鼓勵想創業的朋友可利用政府資源，畢竟「創業沒有公式，有人陪伴很重要」。