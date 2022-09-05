台東「海濱好室」社會住宅今天舉行動土祈福儀式。（台東縣政府提供）

台東「海濱好室」社會住宅5日舉行動土祈福儀式，縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪均出席，饒表示，縣府規畫在豐榮豐樂地區推出「合宜住宅」，預計成為在地青年與東漂民眾居住基地；劉則說，中央將盤點公有土地，預期目標將台東社會住宅增加至500戶以上。

台東高房價是民眾關心的重要議題，為了要讓更多年輕人在台東安居，內政部推出「海濱好室」社會住宅，以照顧青年及弱勢族群居住需求，5日舉行動土儀式，合計195戶只租不售，以創造優質的住宅品質，預計2025年4月完工。

饒慶鈴表示，除了此次配合內政部推出海濱好室社會住宅以外，為了因應台東民眾的居住需求，縣府將在台東市區近郊豐榮、豐樂地區，推出「合宜住宅」約1.08公頃用地，提供照顧青年以及外縣市回台東就業民眾住的問題。

劉櫂豪則指出，許多鄉親反映房價高漲，不僅買不起房，房租也越來越貴，為了打造安居家園，正視房價問題，他督促內政部推動台東興建只租不售社會住宅，盼能實現居住正義。

劉櫂豪強調，300戶的社會住宅仍不夠，中央應再盤點其他公有土地，規畫增加台東社會住宅的戶數，內政部政次花敬群已允諾，目前已積極盤點研議中，俟用地機關同意後，將立即公布，預期目標將台東社會住宅增加至500戶以上。

縣府社會處說明，「海濱好室」社會住宅基地內規畫為兩棟建築，共10層樓，1樓為社會公共區域、店鋪及社會福利設施，2樓以上供住宅使用，合計195戶，另外也爭取設置公私協力托嬰中心1處，來擴大縣內托育量能，興建完成預估可再增加收托約100名幼兒。