闖關禮物球型望遠鏡 象徵登高望遠實現夢想。（城市科大提供）

少子化海嘯,近年來已經有逾10所學校面臨退場，私校「實習、證照」成了雙武器。臺北城市科大新生中，特別的是有逾30名學生，是從蘭陽技術學院來的轉學生，在蘭陽退場後，選擇就讀城市科大延續夢想。

臺北城市科大校長馮美瑜表示，這次蘭陽技術學院，有9成以上的學生到餐飲事業系就讀，臺北城市科大餐飲事業系首創日本料理培育可獲日本農林水產省認證「銀勳」證書，和國際接軌成為亮點。創校至今超過半個世紀，培育出諸多國家所需的專業人才，在各行各業都有優異的成就與表現。從今天開始，學校將和新生一起攜手共創未來。

過去兩年因為疫情，少舉辦開學活動，這屆新生特別期待，在符合防疫要求下，開學日舉辦「城」先啟後、尋「球」夢想活動。活動開始由臺北城市科大董事長鄭逢時、校長馮美瑜示範，接著新生勇闖三關。

第一關通過象徵校訓「真善美」的彩球機， 用不同色系代表，「求真—智慧」、「用善—平安」、「致美—幸福」；接下來第二關大型彈珠台，設定國際禮儀、法律素養、專業技能、實習就業、外語能力、創新創意、倫理操守、人文涵養、終身學習等九大學習目標，意味對進入大學的期許。

接著衝向第三關百「黏」樹人教育樹，讓學生在蘋果卡片寫上夢想， 一方面也能向蘭陽的師長和家長們報平安，在城市科大繼續逐夢。完成闖關後，可以拿到禮物—球型望遠鏡象徵「登高望遠、實現夢想」。

來自蘭陽的張同學說，來到城市科大可以學的東西比較多，自己的夢想是開民宿和餐廳，也可以學一些會計，讓自己未來在民宿管理上有幫助。一樣來自蘭陽的何同學表示，學校停招的時候曾經擔心能不能順利畢業，但現在可以到新的學校繼續升學，覺得很安心。

少子化海嘯，部分私校退場 ，來自蘭陽技術學院的逾30名同學，到城市科大就讀，「承接！城接！」城市科大國內外實習機會多，世界比賽有亮眼成績，少子化私校靠「實習、證照」雙武器，從入學到就業提供完整訓練，突顯私校價值，幫學生在職場加值。