中央銀行公布8月底我國外匯存底月減23.29億美元至5,454.82億美元，為四個月來新低，主要是外資匯出約80億美元的結果。
央行表示，8月外匯存底變動主要因素包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元貶值，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節的影響。其中外資當月本金及盈餘共約匯出80億美元，今年以來累計約匯出300億美元至400億美元。
央行指出，8月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5,281億美元、月減98億美元，且約當外匯存底97％、月減1個百分點。
中央銀行公布8月底我國外匯存底月減23.29億美元至5,454.82億美元，為四個月來新低，主要是外資匯出約80億美元的結果。
央行表示，8月外匯存底變動主要因素包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元貶值，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節的影響。其中外資當月本金及盈餘共約匯出80億美元，今年以來累計約匯出300億美元至400億美元。
央行指出，8月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5,281億美元、月減98億美元，且約當外匯存底97％、月減1個百分點。
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