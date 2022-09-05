彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美說明疫情。（吳敏菁攝）

新冠肺炎疫情流感化後，每天近千人確診，5日新增確診數994例，累計確診數25萬5011人，每5人有1人確診，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，本周低點為前一波低點的1.5倍，9月中旬，可能來到高點，高點也有可能為1.5倍，有疫苗就要趕快打、不要等。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣第一劑疫苗接種率，除6個月到4歲外，都高於平均值；第二劑疫苗接種率，全都超過平均值，希望鄉親能打疫苗的就快點來打疫苗；第三劑疫苗接種率，12歲到17歲接種率是61.1％，呼籲大家有疫苗，趕快打，保護自己，保護別人；第四劑疫苗接種率，75歲以上接種率35％，65~74歲以上接種率40.4％。

彰化縣所屬學校5日學生到校比率，國小93.1％，國中94.29％，五所完中(高中部)95.63％，全縣到校率93.51％，共計84588人到校，145班因疫情停課。

王惠美也提醒，現在有很多僞紓困補助網頁都是假的，小心被騙。衛福部今年沒有提供疫情急難紓困相關補助，不會主動以電話、簡訊或外部不明連結通知申請，也不會詢問銀行帳號、身分證字號等個資，或要求匯款、保管帳戶。如收到以上詢問、通知訊息，請勿上當。

目前已知的僞冒網站，皆通報165反詐騙專線，由刑事警察局通知電信業者進行阻擋。補助相關疑慮請撥打1957 福利諮詢專線或 1988紓困振興免付費專線。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，很多人等著要打默德納雙價次世代疫苗，但目前台灣還沒有，還是提醒有疫苗就要快接種，彰化縣醫療院所疫苗預約接種，常態性開設、持續開放預約，接種才能增加保護力。