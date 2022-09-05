雲林縣四湖鄉長參選人陳明新，力拚四湖鄉首位民進黨籍鄉長。（摘自陳明新臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西區4鄉長選舉，麥寮鄉與四湖鄉均有5人參選，東勢鄉4人參選，台西鄉則是藍綠對決，參選人數創歷年之最。麥寮鄉綠營3人同室操戈，四湖鄉蘇家班家族互打，東勢鄉藍綠陣營混戰，選情錯綜複雜；台西鄉民進黨連珮伶對戰藍營李文來，雙方勢均力敵，外界評估將有一番激戰。

台西區4鄉長選舉，以往都是麥寮、台西2鄉戰況較為激烈，但年底選舉，東勢鄉有4人登記參選，是近幾屆來參選人數最多的1次；2年多前即布局參選鄉長的東勢鄉代會主席陳昭源，突然於登記日前宣布退選，讓支持者相當錯愕，也讓整個選情更加複雜。

東勢鄉長參選人有陳倉富、周金來、張健福、唐竹勝，民進黨張健福本屆競選鄉長失利，此次捲土重來，力拚東勢鄉首位民進黨籍鄉長；藍營陳倉富為現任東勢鄉農會總幹事，去年周金來與陳倉富競選總幹事未果，此次鄉長選舉再次對壘，周金來藍綠皆有人脈，2人實力相當；唐竹勝則為政治素人。

四湖鄉長參選人有吳建璋、陳明新、蘇金煌、吳金錠、吳勁葦，前2屆鄉長選舉，民進黨都未推出人選，均由四湖蘇家班蘇國瓏拿下，此次民進黨提名陳明新，對戰蘇家班的蘇金煌與吳勁葦，3方實力都不可小覷。吳建璋為政治素人；吳金錠曾任四湖鄉民代表，2人在3強中爭取空間。

蘇金煌為前雲林縣議會議長，吳勁葦有蘇國瓏全力支持，陳明新則肩負為民進黨贏得首任四湖鄉長重任，一場激戰在所難免。但蘇家班面臨家族對打局面，讓戰況更加複雜，未到最後時刻，勝負難以分曉。

麥寮鄉長參選人有許忠富、蔡長昆、林宜豊、許志豪、林建鴻，民進黨提名許忠富，對上違紀參選的蔡長昆、許志豪，引發茶壺裡的風暴；林建鴻由國民黨提名，林宜豊為政治素人。

台西鄉長選舉為民進黨連珮伶對戰藍營李文來，連珮伶的丈夫趙瑞和曾任台西鄉長；李文來為現任台西鄉農會理事長、台西鄉代會主席，實力旗鼓相當。