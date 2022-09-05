天磊建設首度進軍岡山推案，預售案透天案「天磊．小滿」今（5）日舉辦動土。（柯宗緯攝）

高雄近年房價飆漲，天磊建設首度進軍岡山推案，預售案透天案「天磊．小滿」今（5）日舉辦動土，規畫22～34坪，主打首購也買得起的透天厝，面寬4.4米到5.4米，總價1388萬元至1888萬元。

天磊建設執行長吳柏棠指出，岡山有成熟螺絲產業聚落，生活圈隱形富豪多，附近又有本州產業園區、路竹科學園區，本來就有固定的購屋需求，房市成交量長期穩定，近期隨橋頭科學園區、楠梓科學園區的產業陸續進駐，預期會再有一波新興人口成長，帶動岡山購屋的剛性需求。

此外，區域有捷運紅線岡山路竹延伸線，經過岡山市區、本洲工業區、南科路竹園區，為南部半導體產業S廊帶重要的交通骨幹，加上有87期重劃區開發、樂購廣場、秀泰影城、高醫分院等建設，帶來區域房市利多。

天磊建設2019年成立，看好岡山未來發展，首度進軍岡山推案，吳柏棠坦言，經營方式沒有秘訣，唯一原則就是堅持「實在」與「永續」。每天工作時數超過12個小時，至今仍天天巡工地，對工作總是親力親為。

吳柏棠強調，從土地開發、建築藍圖、議價發包、工程監工、行銷執行、企劃銷售全都一手包辦，連銷售都不假他人之手，為的就是不需透過代銷傳遞資訊更能有效傳達公司建築理念，一條龍的整合式服務帶給消費者更多安心感，更以實在用料與實在施工，確保建築品質。

天磊首個推案為透天案「天磊I」，位於屏東市的縣府生活圈，今年6月採成屋後銷售，為屏東市區的首個危老案，規畫5戶透天，開價2800萬元起，目前已銷售8成。

即將公開的透天預售案「天磊．小滿」位於岡山區灣裡路18巷43弄，近省道1號岡山北路，吸引不少在地剛性需求、喜歡透天的首購、首換族詢問。吳柏棠強調，本案坪數剛好、空間靈活，讓年輕人可以剛好遇見最好的空間，總價相當有競爭力。

全案地坪22～34坪、建坪48～58坪，面寬4.4～5.4米，1樓規劃客、餐、廚房，2樓為整層主臥室，也可以額外規劃出另一間書房、更衣室等多功能運用，提升空間機能的使用度，3樓為雙套房，頂樓為多功能空間，空間使用彈性，最多可規畫出5房。