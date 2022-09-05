昇陽半導體於台中港科技產業園區加碼投資72.8億元設立中港分公司，打造全世界第一座自動化及智慧化晶圓再生製程工廠，新廠於今（5）日舉行量產啟動儀式，提供近150個就業機會，公司規劃明年將持續加碼再投資增建新廠房。

經濟部加工出口區管理處發布新聞稿表示，昇陽半導體公司看好台灣半導體晶圓製造發展，在台中港科技產業園區打造全球首座自動化、智能化及永續化的晶圓再生製程工廠，除因應長期結構性缺工問題，並秉持ESG理念繼續在晶圓再生領域發展，維護環境友善，創造循環經濟。未來不但技術進一步提升，擴大領先，並且中港廠產能加入後，12吋產能將將躍昇為全球第一。同時也與供應商共同開發全新測試晶圓，希望藉由產線互補的優勢提升邊際貢獻，並延伸至海外客戶。

昇陽半導體公司中港廠主要從事半導體晶圓再生業務（晶圓之剝膜、拋光及清洗技術），公司能以最有效率方式再生晶圓，創造更高價的測試晶圓，藉以提高晶圓製造廠的效率及更好的服務。

加工處特別感謝昇陽半導體公司在後疫情時代持續投資台灣，並建構供應鏈及數位轉型，完全呼應政府推動智慧製造及節能減碳的產業政策。隨著與客戶共同開發12吋半導體晶圓薄化，及高頻切換與快充市場持續擴大，相信未來公司營運成長將有如飛鵬展翅，定能持續站穩國內再生晶圓製造、薄化的指標大廠。